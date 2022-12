Westderby zum Jahresausklang

Im letzten Spiel des Jahres empfängt der SC SAMINA Hohenems am Freitag die Junghaie aus Innsbruck.

Hohenems. Dabei wollen die Emser an ihre derzeit starke Form anschließen. Nach der knappen Derby-Niederlage gegen Feldkirch Mitte November feierte das Team von Bernd Schmidle zuletzt fünf Siege in Folge. Vor allem die Erfolge zuletzt auswärts in Kufstein und am Stefanitag im Vorarlberger Derby zeigen, dass sich die Steinböcke schön langsam in Playoff-Form spielen.