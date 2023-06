Westallgäuer Heimattag in Riefensberg

Ein Tag für Kulturinteressierte, Naturliebhaber und Fußballbegeisterte „heanad & deanad“ von der Staatsgrenze.

Riefensberg. Erstmals findet der Westallgäuer Heimattag in Österreich, in der Gemeinde Riefensberg statt. Unter dem Motto „heanad & deanad“ lädt die Gemeinde Riefensberg gemeinsam mit dem Geschichts- und Heimatverein Eglofs am kommenden Samstag, 24. Juni dazu ein, sich als Nachbarn dies- und jenseits der Staatsgrenze kennenzulernen.