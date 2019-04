Westafrika trifft auf Soul, Blues, Flamenco und Afro-Groove

Bludenz. Am Freitag, 12. April 2019 gastiert der aus Mali stammende Sänger und Gitarrist Habib Koité mit seiner Band Bamada in der Remise Bludenz. Vor allem wegen seiner mitreißenden Live-Auftritte wurde Habib Koité zu einem der großen Stars der Weltmusik.

Ein Musiker und Geschichtenerzähler – mit Charisma und Können macht Habib Koité seine musikalischen Wurzeln einem breiten Publikum zugänglich. Mit einem Fuß in der Vergangenheit und dem anderen in der Zukunft ist Habib Koité ein Künstler für eine Generation, die das Zusammenbrechen kultureller Barrieren auch als Befreiung erlebt hat. „Mit der Weltmusik-Schiene in der Remise werden Jahr für Jahr Künstler mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund begrüßt, die in ihren Konzerten zur musikalischen Reise um die Welt einladen. Auf Habib Koité darf man sich besonders freuen – ein Gitarrenvirtuose und Sänger, der Traditionelles neu interpretiert“, so Kulturstadtrat Christoph Thoma.