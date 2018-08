West-Derby: SCR Altach empfängt Wacker Innsbruck

Heute, Samstag, trifft der SCR Altach um 17 Uhr auf Wacker Innsbruck. Und für die Grabherr-Elf gibt es nur ein Ziel: Ein Heimsieg!

Der Cashpoint SCR Altach ist nach der Heimniederlage gegen Mattersburg auf Wiedergutmachung aus. Das Team von Trainer Werner Grabherr ist nach dem 1:1 gegen Rapid Wien mit breiter Brust aus Wien zurückgekehrt. Jetzt soll die Cashpoint-Arena wieder zu einer Festung in der Bundesliga werden. Dabei hofft Grabherr auch auf die Unterstützung der Altacher Fans: „Es kann uns richtig helfen, gerade in Phasen, wo das Gebilde wackelt.“

Altach will Matchplan durchsetzen

Vor rund zehn Jahren ist das letzte West-Derby zwischen dem SCR Altach und Wacker Innsbruck über die Bühne gegangen. Nach einer langen Durststrecke haben sich die Tiroler wieder in die Bundesliga gekämpft. Wacker Innsbruck blieb in den ersten zwei Saisonspielen ohne Punkt. Dazu meint Werner Grabherr bei der Pressekonferenz bei Russmedia in Schwarzach: „Nach den zwei Niederlagen zum Start erwarte ich Wacker zunächst etwas defensiver eingestellt. Dementsprechend wird es wichtig sein, dass wir von der ersten bis zur letzten Sekunde an unserem Matchplan festhalten.“