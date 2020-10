Wesentliches in wenigen Worten

Markus Mirwald las im Domino – Aphorismen werfen neues Licht auf Vertrautes

Mirwald, der 1982 in Bludenz geboren wurde, verbrachte seine Kindheit und Jugend in der Marktgemeinde Frastanz. Vielen ist er noch als Ministrant in der Pfarre Frastanz in Erinnerung. Seinen beruflichen Weg hat Mirwald im traditionellen Handwerk begonnen und bei Rieger Orgelbau eine Lehre als Orgelbauer absolviert. Auf zahlreichen Reisen durch Europa und Südamerika sowie weiteren Aufenthalten in Afrika, Nordamerika und dem Nahen Osten begann Mirwald schon bald, sich mit dem Wesen des Mensch-Seins und des sozialen Miteinanders zu beschäftigen. Dieses Interesse mündete im Studium der Soziologie in Graz und im Aufbau eines Cohousing-Projekts in der Nähe von Wien.