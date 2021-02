Wertvolle Unterstützung für die Green Hill School

Die Landesberufsschule Dornbirn 1 lud zur Spendenübergabe.

Dornbirn. Kürzlich konnte Cornelia Caldonazzi einen Spendenscheck über 3.934,35 Euro für das Projekt „Green Hill School“ in Sitaharan / Kaschmir in der Landesberufsschule Dornbirn 1 entgegennehmen. Markus Burgstaller, Fachlehrer und Sprecher des Schulgemeinschaftsausschusses, organisierte das Spendenprojekt in den Klassen der LBS Dornbirn 1.