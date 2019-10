Wertvolle Tipps für Neo-Schnapsbrenner

Der OGV Dornbirn lud zum zweiten Teil im Schnapsbrennkurs.

So konnten die Kursbesucher den beiden Akteuren nicht nur direkt beim Gin- und Birnenschnapsbrennen über die Schulter blicken, sondern erfuhren ganz nebenbei auch viele theoretische Details rund um Steuersätze, Anmeldungsformulare für Brennhäfen oder richtige Temperaturen beim Brennvorgang – aufgelockert durch allerhand interessante „Schnaps-Anekdoten“ aus der Vergangenheit. So blickt Loacker auf 70 Jahre Erfahrung zurück und Kollege Sigi hatte ebenfalls ein paar lustige Geschichten aus seinen „Schnapsanfängen“ vor 15 Jahren auf Lager.

Die Teilnehmer waren damit in besten Händen und machten eifrig Notizen, als es um Themen wie Vorlauftrennung oder die richtige Lagerung ging. Zwischendurch gab es natürlich auch Gelegenheit diverse „flüssige Köstlichkeiten“ aus dem Hause Loacker zu verköstigen und im Anschluss an den Brennkurs ließen die Besucher den gelungenen Tag noch bei einer feinen Jause mit Schübling, Zwetschgenkuchen und natürlich einem guten Tropfen „made in Dornbirn“ ausklingen.