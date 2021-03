Wertvolle Erste Hilfe im Laternsertal

Die First Responder Gruppe von Laterns blickt auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurück.

Die First Responder Gruppe Laterns wurde im Jahr 2003 gegründet und zählt somit zur ersten dieser Art in Vorarlberg. Gerade in den abgelegenen Tälern dauert es oft länger bis der Rettungswagen oder Notarzt vor Ort ist, und hier überbrücken die ausgebildeten Ersthelfer. Im vergangenen Jahr wurde das Team rund um Leiter Adi Rohrer so von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle über 40-mal zu verschiedenen Einsätzen im Laternsertal alarmiert. Dabei war allerdings das Corona Virus auch für die Ersthelfer eine ganz besondere Herausforderung: „Es gab auch Situationen, wo wir unserer Gesundheit Vorrang geben mussten und uns nicht auf Grund fehlendes Selbstschutzes, selbst in Gefahr bringen konnten“, erklärt dazu Leiter Adi Rohrer.