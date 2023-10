Wertvolle Erfahrungen für Walkers-Youngsters

Das U13-Team der Wolfurt Walkers war am vergangenen Wochenende bei den SwissFinals in La Tour im Einsatz.

Wolfurt . Als Highlight jeder Saison gilt für die Inline-Teams in jedem Jahr die abschließenden SwissFinal-Turniere. Für das U13-Team der Walkers ging es dazu am vergangenen Wochenende in die französische Schweiz nach La Tour.

Als ungeschlagener Gruppensieger trafen die Walkers dabei auf sieben weitere Mannschaften, die sich im Grunddurchgang einen der ersten beiden Plätze der Gruppe sicherten. Die Wolfurter starteten auch gleich mit einem klaren 10:3-Sieg gegen die MGI Vedeggio ins Turnier und holten sich so weiteres Selbstvertrauen. Doch in den beiden weiteren Spiele des Tages mussten sich die Walkers-Youngsters trotz hartem Kampf geschlagen geben.

Nach einem Sieg und zwei Niederlagen ging es für das Ländle-Team mit dem Entscheidungsspiel gegen Rossemaison weiter – nur mit einem Sieg hätten die Walkers noch die Chance auf den Titel gehabt. In einem bis zum Schluss spannenden Spiel mussten sich die Walkers am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Somit ging es in der Platzierungsrunde weiter und nach einem souveränen 10:0-Erfolg gegen die Dzos Volants wartete im Spiel um Platz fünf das Team der Capolago Flyers. Am Ende fehlte den Wolfurtern etwas das nötige Glück und so setzte es zum Abschluss noch eine 4:5-Niederlage. Das Team der Walkers belegte damit am Ende den sechsten Platz, trotzdem war die Freude bei den Youngsters trotz einigen unglücklichen und knappen Niederlagen groß. MIMA