Wertvolle Begegnungen schaffen

Großes Grillfest der Lebenshilfe Werkstätte Hohenems

Hohenems Jedes Jahr veranstaltet die Lebenshilfe Hohenems ein großes Grillfest, zu dem neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Menschen mit Behinderungen auch deren Angehörige, Freunde, Nachbarn und Bekannte eingeladen sind. Vergangenen Freitag kamen wieder viele Gäste um gemeinsam einen gemütlichen Tag zu verbringen. Wie es sich für ein Grillfest gehört, wurden die Gäste mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Leiter Jürgen Feistenauer und sein Team zauberten am Grill. Salat, gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen rundeten das Angebot perfekt ab.

In den letzten Jahren haben sich die Lebenshilfe-Werkstätten immer mehr zu offenen Begegnungs- und Impulszentren für die jeweilige Region entwickelt. Sie bilden zu den vielen Wirtschaftsunternehmen im Land eine wichtige Brücke und bieten so vielen Beschäftigten ein Sprungbrett in Richtung erster Arbeitsmarkt. zudem vielfältige Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderungen.