Wertschätzung für erfolgreiche Zusammenarbeit

Vor dem Start in die neue Eishockeysaison bedankte sich der SC Hohenems bei den Stadtverantwortlichen für die Unterstützung.

Hohenems. Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich HSC Obmann Michael Töchterle im Namen des gesamten Vereines bei den Verantwortlichen der Stadt Hohenems für die tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Hohe Wertschätzung an die Stadt Hohenems

„Eine erfolgreiche Vereinsarbeit ist nur dank vieler Faktoren möglich. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in den letzten Jahren war dabei sicher auch die großartige Unterstützung der Stadt Hohenems. Ganz egal ob bei Förderungen oder bei der Infrastruktur – die Verantwortlichen der Stadt Hohenems rund um Bürgermeister Dieter Egger und Sportstadtrat Friedl Dold hatten stets ein offenes Ohr für uns“, so HSC Obmann Michael Töchterle. Als kleines Dankeschön gab es dazu vom Verein ein Originaldress für Bürgermeister Dieter Egger, Sportstadtrat Friedl Dold, Sportreferent Michael Derka und Kunsteisbahn Betriebsleiter Manfred Gritsch. Als Wertschätzung an die Stadt Hohenems ergaben die Rückennummern der vier Dressen die Emser Postleitzahl 6845.

Ehrliche und aufrichtige Zusammenarbeit

„Die Zusammenarbeit mit dem SC Hohenems in den letzten Jahren basiert auf einer sehr ehrlichen und aufrichtigen Basis. Der Verein leistet eine sehr gute Arbeit in allen Bereichen und die Entwicklung macht auch uns als Stadt sehr stolz“, freute sich auch Bürgermeister Dieter Egger über das Geschenk. „Wir wollen uns auch im Namen der Stadt bei den Verantwortlichen, Spielern und Mitgliedern des Vereins für die sehr erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren bedanken und werden auch in Zukunft gerne ein offenes Ohr für die Anliegen des HSC haben“, so Sportstadtrat Friedl Dold. Begeistert zeigte sich auch HSC Spieler Thomas Auer über die bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein: „Ich war in meiner Profikarriere bei vielen Vereinen, aber ein solch offenes und kommunikatives Verhältnis wie hier in Hohenems habe ich nirgends erlebt. Daher bin ich froh und stolz am Ende meiner Karriere wieder zu meinem Heimatverein zurückgekehrt zu sein“, so der ehemalige Eishockeyprofi.

Über 2,4 Millionen Euro in Infrastruktur investiert