Wertschätzung für das Natürliche entwickeln

Arbogast im Zeichen der Umwelt

Götzis. Unter dem Motto „Meine Umwelt, mein Leben“ findet derzeit landesweit die Vorarlberger Umweltwoche mit über 80 verschiedenen Veranstaltungen statt. Als nachhaltige und umweltbewusste Institution, schloss sich auch das Bildungshaus St. Arbogast den Aktivitäten an und organisierte seinen eigenen Umwelttag. Passend zur Jahreszeit packte Kräuterexpertin Iris Lins gleich den Garten auf die Haut. Grüne Körpersprays aus Gurken, Kräutern und Öl, sowie nach einem Insektenstich die Haut beruhigende Pflegeroller wurden ebenso hergestellt, wie die „Frechen Früchtchen“, eine After Sun Lotion bestehend aus Honig sowie Erdbeeren und Himbeeren. „Der Garten und der Kühlschrank bieten so viele Möglichkeiten zur Hautpflege“, versichert Lins und erklärt, dass man auch aus einfachen Sachen wunderbare grüne Kosmetik herstellen kann.