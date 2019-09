Wertschätzung bei Wellengang - MOHI-Jubiläen auf dem Bodensee

ARGE Mobile Hilfsdienste ehrte Helfer – Empfang mit Markus Linhart und Katharina Wiesflecker

BREGENZ 2.100 Helferinnen und Helfer der Mobilen Hilfsdienste (MOHI) leisteten 2018 in Vorarlberg für über 5.000 Klienten rund 606.000 Einsatzstunden. Auf dem Landestreffen für die Helferinnen und Helfer am 10.09. wurde diesem unersetzlichen Einsatz auf der MS Austria und der MS Vorarlberg auf dem Bodensee Dank gezollt. Zahlreiche MOHI-Helferinnen wurden dabei für ihre langjährige Tätigkeit geehrt.

Über 800 MOHI- Betreuungskräfte aus dem ganzen Land stachen in Bregenz in See. Auf dem Steg begrüßte Bürgermeister Markus Linhart die Helferinnen und Helfer herzlich und bedankte sich für ihren unermüdlichen Einsatz übers ganze Jahr, „womit Menschen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und sich dort wohlfühlen können“. Auch Landesrätin Katharina Wiesflecker bedankte sich herzlich. “Für viele Familien wäre die häusliche Betreuung ohne das Angebot mobiler Hilfsdienste nicht möglich“, lobte Wiesflecker den unverzichtbaren Einsatz der MOHI-Helferinnen und Helfer.