Werner Kemter zu Besuch beim e5Team im Rathaus

Klimarat Werner Kemter zu Besuch beim e5-Team im Rathaus Lauterach

Am Montag, 26. September 2022 traf sich Werner Kemter, mit dem e5-Team im Rathaus Lauterach. Er war einer von fünf Vorarlbergber*innen, die am Klimarat Österreich teilnahmen. Herr Kemter berichtete im e5 Team Lauterach über die Arbeiten des Klimarates Österreich, der innerhalb von 6 Monaten über 90 Empfehlungen ausarbeitete, um das Ziel zur Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Am 5. Juli 2022 wurden diese Empfehlungen an Ministerin Leonor Gewessler und Minister Martin Kocher übergeben. Alle Empfehlungen werden im Nationalrat behandelt, mit einer schriftlichen Stellungnahme zu den einzelnen Empfehlungen wird bis Ende dieses Jahres gerechnet.