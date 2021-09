Werkstatt-Feeling mit Zirkusartisten

Im Freudenhaus fand die zeitgenössische Zirkustheaterproduktion „Sawdust Symphony“ statt.

Lustenau Holzspähne wirbelten durch die Luft, Nägel wurden eifrig in das Holz gehämmert und klebriger Leim tropfte von den Holzmaterialien und der Künstler. Die deutschen und österreichischen Zirkusartisten Eisele, Huneck und Zandl führten im Freudenhaus zum allerersten Mal ihr selbstgeschriebenes Stück auf. Unter dem Titel „Sawdust Symphony“ behandeln sie den menschlichen Wunsch etwas selbst zu erschaffen. Wie fühlt es sich an, einen Nagel in ein Holz zu schlagen? Welche Gefühle entstehen beim Schaffenden, wenn etwas Selbstgebautes Form annimmt? Die Zuseher erleben, wie Frustration und Freude oft nah beieinander liegen und sich im Schaffensprozess nicht zwingend auseinanderschließen. Am Donnerstag und Freitag kamen rund 270 Zuseher zu den zwei Vorstellungen ins Freudenhaus. Die eigentliche Premiere findet am 24. September in Den Haag statt.