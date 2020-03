Werkstatt Blitzventil ist ein gutes Beispiel

Die OJAD als Vorbild für Fahrradwerkstätten in zehn weiteren Jugendhäusern.

Dornbirn. Radfahren liegt im Trend. Das sieht Landeshauptmann Wallner, der auch Jugendreferent ist, genauso und unterstützt eine vorbildliche Aktion, die zahlreichen Jugendlichen zugute kommt. Im Kulturcafé Schlachthaus gab es daher Grund zu feiern. „In den neuen Radwerkstätten in zehn Vorarlberger Jugendzentren können ab sofort junge Menschen ihre Fahrräder selbst instand halten. Damit steigert sich ihr Bewegungsradius deutlich“, sagt Martin Hagen, Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD). Er bedankt sich dafür beim Land Vorarlberg und bei der Koje (Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit).

Die Umsetzung des Projekts in zehn Einrichtungen

Um die Qualifizierung der Mitarbeiter in den Jugendeinrichtungen zu gewährleisten, wurde eine Ausbildungsreihe mit drei Modulen zu je 6 Stunden entworfen. Diese Ausbildung beinhaltet die gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherheit sowie das Erkennen und Beheben der häufigsten Mängel an Fahrrädern. Die Ausbildung hat Pawel Doleglo (Leitung der Fahrradwerkstatt Blitzventil der OJAD) übernommen. Zusätzlich zum Zertifikat erhielten die verschiedenen Einrichtungen der OJA ein Starter-Set mit allem, was für die Reparatur eines Fahrrads benötigt wird.