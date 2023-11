Werkstätte Montafon: Unterstützung aus dem Tal

Groß war die Freude kürzlich in der Caritas-Werkstätte Montafon, als Helmut Wachter zu Besuch war und dem Team einen Spendenscheck in Höhe von 570 Euro überreichte.

Nach einem Wildschaden in seinem Privatwald im Silbertal erhielt er den Schaden von der Versicherung refundiert und entschloss spontan, dieses Geld zu spenden. „Ich schätze die Arbeit, die in der Werkstätte geleistet sehr und wollte durch meine Spende ein Projekt im Montafon unterstützen“, so Helmut Wachter. Caritasmitarbeiterin Elke Haas nutzte stellvertretend für die Werkstätte die Gelegenheit, um persönlich ein herzliches „Danke“ auszusprechen.