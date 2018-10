Werder Bremen: Kein Abo für AfD-Wähler?

Der Verein positioniert sich gegen die AfD. Einem Fan schmeckt dies nicht - er ist nun bei Werder ausgetreten, will aber seine Dauerkarte behalten. Der Verein will dies nun "prüfen".

In einem Interview mit dem Weser-Kurier im September stellte Werder Bremens Präsident Hubertus Hess-Grunewald klar, dass es unvereinbar sei Fan von Werder zu sein – und gleichzeitig die AfD zu wählen. Die Aussagen stießen bei Teilen der Fans nicht nur auf Gegenliebe. Nun ist ein Fan nach 30-jähriger Mitgliedschaft ausgetreten, wie “laola1.at” berichtet. In einem Mail habe er sich über die Aussagen des Werder-Bosses beschwert. Seine Dauerkarte will er aber behalten. Hess-Grunewald sagt nun, dass er das noch prüfen wolle.