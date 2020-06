Werden Sie Gastgeber*in eines Salon Paula

Sich Vorarlberger Landtagsabgeordnete nach Hause einladen? »Salon Paula« macht´s diesen Sommer möglich. Denn die Montforter Zwischentöne kommen zu Ihnen: Landtagsabgeordnete, Musikerinnen und Experten zum Ausleihen.

Innensichten in die Politik, Erlebnis und Austausch zu Musik und Alltagskultur am eigenen Küchentisch! Seit Beginn der Montforter Zwischentöne bieten wir einmal pro Jahr außergewöhnliche Dialoge rund um unser jeweiliges Schwerpunktthema bei Ihnen zu Hause an!