Bürgermeister Karl Wutschitz war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Wie bereits in den vergangenen Jahren steht die Gemeinde Sulz vor der großen Herausforderung, einbrechende Einnahmen und die gleichzeitigen Ausgabensteigerungen zu bewältigen. Der Sulner Bürgermeister Karl Wutschitz sprach am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über die größten Herausforderungen in seiner Gemeinde und die aktuellsten Projekte in Sulz.

"Nur das Notwendigste leisten"

Das Schicksal teilt die Vorderländer Gemeinde Sulz gemeinsam mit zahlreichen anderen Kommunen in Vorarlberg. Auch dort steht die Politik vor großen Herausforderungen: Einerseits gilt es sinkende Einnahmen zu bewältigen und andererseits steigen die Ausgaben. Um eine Balance finden zu können, gilt es an bestimmten Schrauben zu drehen und auf der Ausgabenseite das Bremspedal zu drücken. Daran ließ Karl Wutschitz als langjähriger Gemeindechef von Sulz als Gast bei "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann keine Zweifel aufkommen: „Wir werden kürzertreten müssen und uns in den nächsten Jahren nur das Notwendigste leisten können. Gleichzeitig werden wir weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. So sind wir beispielsweise gemeinsam mit den Nachbargemeinden mit der Entwicklung eines regionalen Bauamts beschäftigt. Da sind wir bereits auf einem guten Weg.“ Ganz grundsätzlich werde sich Sulz in den nächsten Jahren finanziell nach der Decke strecken und Projekte auf deren Wichtigkeit prüfen müssen, betonte das Gemeindeoberhaupt.

"Einheitsliste hat sich bewährt"

Das Modell der Einheitsliste funktioniere in Sulz mit rund 2500 Einwohnern seit mehr als drei Jahrzehnten hervorragend, sagte Wutschitz. „Wir haben ein sehr wertschätzendes Miteinander, in einer Gemeinde auf Parteien zu verzichten, kann ein Erfolgsrezept sein.“ Für ihn ist es „verstörend“, zu verfolgen, „wie in der Landes- und Bundespolitik ziemlich heftig aufeinander hingehauen wird“. Ein derartiges Bild nach außen ist aus seiner Sicht jedenfalls der Politik alles andere als dienlich, schloss der Bürgermeister.

