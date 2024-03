Werden Jugendliche immer gewaltbereiter? So denken Vorarlberger über Strafen und Co.

Vorarlberger schildern ihre Sichtweise auf die zunehmende Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und den Weg zur Lösung. Setzen sie auf härtere Strafen oder eine stärkere Einbindung der Eltern?

Minister Karner setzt in Österreich auf verstärkte Maßnahmen in Richtung Jugendgewalt. Auch im Ländle gibt es immer wieder Vorfälle - kürzlich etwa in Bludenz, wo ein 15-Jähriger auf einen 69-Jährigen losging. Nimmt die Gewaltbereitschaft aus Sicht der Vorarlberger bei Jugendlichen zu? Sollte es härtere Strafen geben oder sollte man die Eltern mehr in die Pflicht nehmen? VOL.AT hat sich in Bregenz dazu umgehört.