Werbung für die Blasmusik: Die „Rasselbande“ zu Gast bei den Volksschülern

Lochau. Das war beste Werbung für die Blasmusik. Die „Rasselbande“ des örtlichen Musikvereines überraschte kürzlich die Lochauer Volksschüler mit einem morgendlichen Konzert auf dem Schulhof.

Der Unterricht in den neun Volkschulklassen hatte gerade begonnen, als plötzlich die ersten blasmusikalischen Töne erklangen. Da hielt es niemanden mehr in den Schulbänken, alles stürmte auf den Pausenhof. Denn hier hatte schon die „Rasselbande“ des Musikvereines für einen kleinen konzertanten Auftritt Platz genommen. Mit mehreren Stücken begeisterten die jungen Musikanten in dieser beeindruckenden Kulisse ihre großteils gleichaltrigen Mitschüler.

Der Musikverein Lochau freut sich immer über Nachwuchs. „Mit dieser spontanen Aktion wollten wir bei den Kindern die Lust und die Freude an der Blasmusik wecken. Denn wer ein Instrument lernen will oder bereits ein Instrument spielt, kann zu uns als Lehrling in den Musikverein kommen. Man bekommt ein Instrument und kann sich dann auch an der Musikschule entsprechend ausbilden lassen. Junge Musiker sind daher jederzeit willkommen“, so auch die engagierten Jugendreferenten Michaela und Michael Schmid.