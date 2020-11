Werbe-Branche warnt vor "schleichendem Tod"

Die Fachgruppen Werbung und Marktkommunikation sowie UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung, Informationstechnologie) warnen vor einem schleichenden Tod ihrer Mitgliedsbetriebe.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen sorgen seit Beginn der Krise für große Verunsicherung bei vielen Unternehmen. So auch in den beiden Fachgruppen der WKV „Werbung und Marktkommunikation‘ und „Unternehmensberatung, Buchhaltung, Informationstechnologie“. Mehr als 5.000 Menschen (3.000 Unternehmen, über 2.500 Beschäftige) sind in diesen Branchen tätig. Mehr als 90 Prozent der Betriebe in den beiden Fachgruppen sind Ein-Personen-Unternehmen bzw. Kleinunternehmen. Sie haben oft wenig bis keine Rücklagen und werden in einer Krise daher besonders schnell und besonders hart getroffen.