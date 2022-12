Wer wird Fußball-Weltmeister? Die Analyse von Christian Adam

Christian Adam, VN-Sportexperte, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und analysiert das WM-Finale am Sonntag.

Am Sonntag steigt das große Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo sich Argentinien und Frankreich auf dem Platz gegenüberstehen. In "Vorarlberg LIVE" blickt Fußball-Experte Christian Adam auf eine ereignisreiche WM zurück und analysiert das Finale am Sonntag und die Chancen für die beiden Mannschaften.