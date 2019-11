Wer war Richard Kola?

Bernd Schuchter las in der Mohrenbrauerei aus seinem neuen Buch „Rikolas letzter Auftritt“.

Dornbirn. Vom Aufstieg und Fall eines österreichischen Verlegers handelt das neue Werk des Tiroler Autors und Verlegers Bernd Schuchter. Sein Roman „Rikolas letzter Auftritt“ erzählt die turbulente Geschichte des Rikola-Verlags und seines Gründers Richard Kola. Mit internationalen Bankgeschäften groß geworden, war Kola ein Quereinsteiger in der Verlagsbranche. Ausgerechnet in der Zeit der schweren Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg setzte der Wiener Geschäftsmann es sich zum Ziel, den größten deutschsprachigen Verlag aufzubauen. Es gelang ihm der große Coup, den neuen Roman von Thomas Mann „Felix Krull – Bekenntnisse eines Hochstaplers“ zu veröffentlichen. Sein ambitioniertes Projekt scheiterte schließlich jedoch nicht nur an am eigenen Größenwahnsinn sondern auch den wirtschaftlichen und politischen Begebenheiten.