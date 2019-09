Wer wÃ¤hlt, bestimmt mit

Der neue aha-Info-Folder „Parteien und ihre Programme“ erleichtert Jugendlichen die Wahl am 13. Oktober.

Das Wahljahr 2019 geht in die nächste Runde. Den Anfang macht die österreichische Nationalratswahl am 29. September 2019, gefolgt von der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober 2019.