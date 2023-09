Wer vermisst mich? Polizei findet kleines Ferkel in Hohenems

In Hohenems hat sich ein kleines Ferkel verirrt und wurde von einem fürsorglichen Polizisten vorübergehend aufgenommen. Die Suche nach seinem rechtmäßigen Besitzer ist im Gange, und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In Hohenems sorgt derzeit ein kleines verlorenes Ferkel für Aufsehen. Das herumirrende Schweinchen wurde am Bahnhof Hohenems gesichtet und später von Passanten in der Nibelungenstraße eingefangen und der Polizei übergeben. Das Ferkelchen, das derzeit in sicheren Händen ist, wartet nun darauf, zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeführt zu werden.