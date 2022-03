Wer jetzt den Spar-Markt in Andelsbuch übernimmt

Aus der Nachbarschaft

Das Herzstück des Nahversorgers ist die Frische-Theke: Eine große Auswahl an feinsten Fleisch- und Wurstspezialitäten aus dem TANN-Frischfleischbetrieb in Dornbirn sowie besten Käsespezialitäten und täglich frischem Brot- und Gebäck findet sich in der Feinkosttheke. Direkt aus der Nachbarschaft liefert Gebi Metzler aus Andelsbuch seine geschmackvollen Heumilchjoghurts und täglich frisches Brot und Gebäck wird von den Bäckereien Künz in Andelsbuch und Huber in Müselbach angeliefert. Ganz besondere Käse-Spezialitäten gibt es von der Andelsbucher Sennerei und von der Weichkäserei Edwin Berchtold in Schwarzenberg. Hofeigene frische Freilandeier kommen direkt von Franz Berchtold in Schwarzenberg.