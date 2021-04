Wer ist schuld?

Felder-Archiv präsentiert Hans Platzgumers neues Buch "Bogners Abgang"

Auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek las der in Lochau lebende Musiker, Produzent und Schriftsteller Hans Platzgumer am Mittwoch im Theater-Café des Vorarlberger Landestheaters in Bregenz aus seinem neuen Roman „Bogners Abgang“, in dem er der Frage nachgeht: Ist am Ende nur schuldig, wer sich schuldig fühlt? Platzgumer stellt ein Buch vor, in dem er ein Netz aus Eitelkeiten und Unzulänglichkeiten webt.