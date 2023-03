Wer ist geschickter auf dem Eis?

Zum bevorstehenden Saisonabschluss durften sich beim EHC die Eltern mit ihren Kindern auf dem Eis messen.

„Ich finde die Idee super, dem Kind die Chance zu geben, einmal mit seiner Mama oder seinem Papa gemeinsam Eishockey zu spielen. Für mich ist das eine Wertschätzung dem Kind gegenüber“, sagte Kerstin Hofer, die bei diesem besonderen Training ihren Mann und ihr Kind anfeuerte. Auch Andreas Thaler, Vater von Thino (4 Jahre), wagte sich aufs Eis. „Ich war heute zum ersten Mal mit einem Schläger auf dem Eis. Es war einfach nur lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass das Führen des Pucks so schwierig ist“, so Thaler. Jaqueline Auer wäre am liebsten auf dem Eis geblieben. „War das ein Spaß“, sagte sie voller Adrenalin.

Am eigenen Leib erfahren

„Wir machen dies bereits zum zweiten Mal. Das gemeinsame Training kommt bei den Eltern sehr gut an“, freute sich Trainer Mario Hois. In erster Linie steht der Spaß an oberster Stelle. Doch die Trainer wollen den Eltern auch demonstrieren, wie anstrengend dieser Sport ist und wie geschickt sich die Kinder anstellen. Die Kinder mussten öfters schmunzeln, wenn die Erwachsenen ihnen nicht nachkamen oder den Puck verfehlten. „Ich habe noch nie so ein spannendes Match gesehen und so viel beim Eishockeyzuschauen gelacht. Selbstverständlich habe ich zu meinem Kind Benedikt gehalten“, sagte Caroline Eiler. Am Ende des Trainings war klar, wie viel Spaß dieser Sport macht und wie geschickt sich die Kinder bereits in ihren jungen Jahren schon anstellen. Beim gemeinsamen Pizza-Essen in der Halle, ließen sie das Training gemütlich ausklingen. bvs