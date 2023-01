Wer ist der Goat? Nadal, Djokovic oder Federer?

Die Debatte ist unter den Tennis-Fans neu entbrannt. Wer ist der beste Tennisspieler aller Zeiten.

Für seinen Trainer Goran Ivanisevic ist Djokovic das personifizierte Real Madrid des Tennissports, und wie beim spanischen Fußballclub ist der Titelhunger des Serben unersättlich. "So viele Slams wie möglich zu gewinnen, ist die größte Motivation, um weiterzuspielen", sagte Djokovic nach seinem 22. Major-Triumph bei den Australian Open am Sonntag: "Ich habe keine Absicht, hier aufzuhören. Ich fühle mich mit meinem Tennis großartig, physisch gut und mental stark. Ich habe die Chance, bei jedem Grand Slam gegen jeden Gegner zu gewinnen."

Kampfansage an Nadal und Alcaraz

Das dürfte auch schon eine Kampfansage an Rafael Nadal und Carlos Alcaraz gewesen sein, die sich bei den French Open in vier Monaten auf Sand große Hoffnungen auf den Titel machen. Beide Spanier konnten Djokovic in Melbourne nicht stoppen: Den verletzt abwesenden Alcaraz löste der 35-Jährige als Nummer eins der Welt ab, mit dem in der zweiten Runde verletzt ausgeschiedenen Nadal zog er nach Grand-Slam-Triumphen gleich.