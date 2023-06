Die Initiative herz.com der PfarrCaritas setzt sich für eine gute Nachbarschaft im Bregenzer Stadtteil Mariahilf ein.

Damit die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, werden nun Erzählbänke aufgestellt. Die Eröffnung dazu findet am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr im Park Mariahilf in Bregenz statt.

Mehrere Sitzbänke wurden im Stadtteil Mariahilf in Bregenz ausgewählt, die den Bewohner*innen die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf jeder dieser Bank ist eine Tafel montiert, die sie als spezielle Erzählbank ausweist. „Wer hier sitzt, unterhält sich gern“ steht auf den Tafeln. Der Satz wurde auch in die Sprachen Englisch, Serbokroatisch und Türkisch übersetzt. Für Sandra Küng, Koordinatorin der Initiative herz.com der PfarrCaritas, sind die Erzählbänke in Bregenz Mariahilf ein Herzensprojekt: „Und so laden wir auch alle Menschen aus unserem Stadtteil ein, sich hier niederzusetzen und sich aufeinander einzulassen“, sagt Sandra Küng.