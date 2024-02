Zwei Baby-Kätzchen wurden in Lindau aus dem Müll gerettet.

Wer hat zwei Baby-Kätzchen in den Müll geworfen?

In Lindau machte eine 23-jährige Frau am Montagmittag gegen 13:30 Uhr in der Rainhausgasse eine dramatische Entdeckung.

Sie fand an einer Wertstoffinsel einen zugeklebten Pappkarton, in dem sich zwei kleine Baby-Katzen ohne Futter und Wasser befanden. Trotz der erschreckenden Umstände waren die Kätzchen in einem guten gesundheitlichen Zustand, wirkten jedoch sehr verängstigt. Die Finderin handelte sofort und brachte die Tiere ins Tierheim Lindau, wo sie nun versorgt werden.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Lindau hat inzwischen die Ermittlungen zu diesem herzlosen Akt gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Sie appelliert an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.