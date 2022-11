„Wer hat schon zweimal im Leben das Glück, ein Auto zu gewinnen?“

Mit diesen Worten gewann Rosa Maria aus Bregenz 40 Jahre nach ihrem ersten Gewinn erneut ein Auto.

Diesmal im Casino Bregenz, bei der spannenden Verlosung des wendigen Smart EQ forfour am Sonntagabend. Ihre absolute Glückszahl war die 18. Schon seit Oktober drehte sich im Casino Bregenz alles um ein Raumwunder der besonderen Art: einen Smart EQ forfour in metallic autumn brown, der am Sonntag, dem 13. November 2022 verlost wurde.