Wer hat Angst vor dem Dinosaurier?

Die Kinder des Handballclubs (HC) Lustenau feierten ausgelassen bei ihrem Training die fünfte Jahreszeit.

Lustenau Die Turnhalle des Gymnasiums in Lustenau ist normalerweise der Trainingsplatz für die Kinder des HC Lustenau. Auch vergangenen Freitag fand zwar das Training für die Kleinsten des Ballzirkus und der U8-Kinder statt, allerdings kamen alle 80 Kinder maskiert in die Halle. Grund dafür: das alljährliche und bei den Kindern sehr beliebte Faschingsturnen fand wieder statt. Und so tummelten sich in der Halle Indianer, Dinosaurier, Clowns, Flamingos und sogar ein Pfau.