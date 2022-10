Wer hält länger durch: Liz Truss oder ein Salatkopf?

Politsatire mal anders: Eine britische Boulevardzeitung hatte eine skurrile Idee. Der "Daily Star" hat einen Livestream eingerichtet, der 24 Stunden täglich einen Salatkopf zeigt. Das Ganze läuft unter dem Titel: "Kann Liz Truss einen Kopfsalat überdauern?"

Premierministerin vs. Salat

Idee aus seriöserem Wirtschaftsmagazin

Der Idee zum Gag stammt allerdings aus einem Artikel des Wirtschaftsmagazins "The Economist": Der Beitrag kritisiert die britische Regierungschefin scharf und meint, dass egal, wie lange sie noch im Amt bleibe, sie werde als die Premierministerin, der die Macht am schnellsten entglitten sei, in die Geschichte eingehen: "Miss Truss kam am 6. September in die Downing Street. Am 23. September sprengte sie ihre eigene Regierung mit einem Paket aus nicht finanzierten Steuersenkungen und Energiepreisgarantien in die Luft. Zieht man die zehn Trauertage nach dem Tod von Königin Elizabeth II. ab, hatte sie sieben Tage lang die Kontrolle. Das ist ungefähr die Haltbarkeit eines Salats."