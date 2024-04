"Wer eingezäunte Alpen fordert, war wohl noch nie höher als im 10. Stock eines Hochhauses" - LR zu Kritik des Wiener Tierschutzvereins

Landwirtschaftslandesrat Christian Gantner reagiert auf Kritik des Wiener Tierschutzvereins.

Vergangene Woche hat die Vorarlberger Landesregierung eine neue Wolfsmanagementverordnung (WMVO) erlassen, die das Ziel hat, den menschlichen Siedlungsraum zu schützen und Schäden an Nutztierbeständen zu vermeiden. Die nach Ende eines breiten Begutachtungsprozesses von einer Wiener Organisation veröffentlichte Kritik weist Landesrat Christian Gantner zurück.

„Es zeigt sich einmal mehr, dass die sogenannten ‚Umweltorganisationen‘, die in wohlig klimatisierten Wiener Bürohäusern sitzen, weder Ahnung von der Vorarlberger Lebensrealität haben, noch die relevanten Gutachten und Rechtssprechung kennen“, äußert sich Landwirtschafts- und Sicherheitslandesrat Christian Gantner über die Aussagen des Wiener Tierschutzvereins, der sich wegen der Suche nach überregionaler Relevanz seit wenigen Jahren „Tierschutz Austria“ nennt.

Dass der Erhaltungszustand des Wolfs besser geworden ist, ist europaweit bekannt. Sogar die Europäische Kommission schlägt deshalb vor, den Wolf nicht mehr als „streng geschützt“ zu klassifizieren. Dazu stellt auch Gantner klar: „Niemand will den Wolf ausrotten. Aber jedes Tier, das keinen natürlichen Feind hat und nicht reguliert werden kann, bringt ein Ungleichgewicht in die Natur. Genau das geschieht derzeit beim Wolf. Er ist nicht mehr vom Aussterben bedroht wie vielleicht vor 30 Jahren. Darauf müssen wir zum Schutz unserer Lebens- und Kulturräume reagieren.“

Univ.-Prof. Klaus Hackländer, anerkannter Wolfsexperte und Institutsleiter an der Wiener Universität für Bodenkultur, prognostiziert einen steilen Anstieg der Wolfspopulation mit Zuwachsraten von mindestens 30 Prozent und bestätigt in seinem Gutachten für das Land Vorarlberg, dass die Entnahme einzelner Risiko- und Problemwölfe keinen Einfluss auf den Erhaltungszustand hat. Auch die Europäische Rechtsprechung bestätigt diese Herangehensweise und lässt begründete Ausnahmen – nämlich Abschüsse – explizit zu. Dass Abschüsse mit der Flora-Fauna-Habitatsrichtlinie vereinbar sind, wird also von der höchsten Instanz, dem Europäischen Gerichtshof, bestätigt.