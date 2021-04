Wenn’s brennt, sind sie zur Stelle

Die Feuerwehrjugend in Lustenau genießt eine umfassende Ausbildung. Einmal jährlich zeigen sie ihr Wissen.

„Wir sind alle mächtig stolz auf euch. Ihr habt heute euer umfassendes Wissen uns allen gezeigt“, sagt Feuerwehrkommandant Dietmar Hollenstein. Auch die schon älteren Feuerwehrmitglieder, die als Prüfer beim Test fungiert haben, waren beeindruckt davon, was die Jungen alles wissen. Als großen Akt der Wertschätzung betrachtet Hollenstein den Besuch von Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) und Vizebürgermeister Daniel Steinhofer (ÖVP). Sie ließen es sich nicht nehmen, persönlich bei der Verleihung der Wissensabzeichen vorbeizuschauen und den Nachwuchsfeuerwehrlern ihren Respekt zu zollen. „Es ist auch für uns ein Freudentag. Wir sehen, dass wir in den nächsten Jahren eine gute Feuerwehr in Lustenau haben“, sagt Bürgermeister Fischer.

Mit 16 Jahren kommen die Jugendlichen in den aktiven Stand der Feuerwehr und erhalten einen eigenen Pager überreicht. Bis dahin durchlaufen sie eine umfangreiche Ausbildung. Erst danach gelangen sie in die Grundausbildung der Feuerwehr, die weitere drei Jahre dauert. „Diese Zeit ist wichtig, um alles zu lernen und einen kühlen Kopf zu bewahren“, sagt Isele. „Das Gefühl, wenn man mit Folgetonhorn und Blaulicht zu einem Einsatz fährt, ist unbeschreiblich“, erzählt er. Oberstes Ziel sei es, Ruhe zu bewahren und versuchen nicht zu viel Adrenalin zu entwickeln. Denn: in der Ruhe liegt die Kraft, wie er erklärt. „Wir brauchen einen klaren Kopf, damit das Erlernte schnell abrufbar ist.“ Ihm liegt deshalb besonders die Ausbildung der Jungen am Herzen. „Ich möchte ihnen alles mitgeben, damit auch sie bestmöglich auf alle Eventualitäten vorbereitet sind“, so Isele. bvs