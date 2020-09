"Wenn wir nur eine Liste haben, haben wir keine Wahl"

Herr Mag. Dr. Weber im Gespräch mit VOL.AT über Mehrheitswahl, die es österreichweit nur in Vorarlberg gibt, über den Trend parteifreier Mandatare und warum parteiinterne Vorwahlen gesetzeswidrig sind.

Verhältniswahl versus Mehrheitswahl

Früher waren dies sprichwörtlich leere Blätter, worauf der Wähler die Namen seiner Favoriten setzte. Weil dies Tor und Tür für Betrug öffnete, erscheint auch der Stimmzettel für die Mehrheitswahl, sprich der Personenwahl, in der konventionellen Aufmachung eines gewöhnlichen Stimmzettels, der auch klar als "amtlicher Stimmzettel" kenntlich gemacht und kommenden Sonntag in 13 Wahlgemeinden aufliegen wird. Auf diesem leeren, nichtsdestotrotz bedruckten Zettel befinden sich doppelt so viele Zeilen, wie es Mandate in der Gemeinde zu vergeben gibt.