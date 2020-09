Vorarlberg-Wahlen: Erstmals eigener Stimmzettel für Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterdirektwahl ist in Vorarlberg im Jahr 2000 eingeführt worden, einen eigenen Stimmzettel dafür gab es aber noch nie.

Keine Direktwahl in 31 Gemeinden

Eine Bürgermeisterdirektwahl wird es am 13. September in 65 (2015: 60) der 96 Vorarlberger Gemeinden geben, dabei treten in 40 (2015: 34) dieser Kommunen mehrere Kandidaten an. In 25 Orten (2015: 26) steht nur eine Person zur Wahl. In jenen Orten, in denen keine Bürgermeisterdirektwahl angemeldet wurde, bestimmt die Gemeindevertretung, wer Bürgermeister wird. Das wird heuer in 31 Gemeinden (2015: 36) so gehandhabt.