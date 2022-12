Wenn viele Hände helfen

Der Verein Tatendrang hat einen Markt mit Kostbarkeiten veranstaltet, um Spenden für die Flüchtlingshilfe zu sammeln.

Lustenau/Höchst Der Lustenauer und Höchster Verein „Tatendrang“ hat am Wochenende in der Alten Stuhlfabrik in Höchst einen Markt mit vielen Kostbarkeiten durchgeführt. Vom Geschirr über den alten Plattenspieler, vom antiken Schaukelpferd aus Holz bis hin zu Dekoartikeln und kleineren Möbelstücken – für jeden Geschmack war etwas Passendes dabei. „Das Besondere daran war, dass uns viele Menschen persönliche Dinge von sich geschenkt haben. Sachen, die für sie einen besonderen Stellenwert haben“, erklärte Andrea Hollenstein vom Verein Tatendrang. Gemeinsam mit Gabi Hampson vom W*ORT und Michaela Müller haben sie die persönlichen Geschenke für den guten Zweck verkauft. „Alles, was wir eingenommen haben, kommt der Flüchtlingshilfe von Doro Blancke und der Karawane der Menschlichkeit zugute“, sagte Gabi Hampson.