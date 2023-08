Wenn Tiere sprechen könnten …

Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe planen ein neues Musical. Mitwirkende werden gesucht.

Was wäre, wenn die Tierwelt künftig die Verantwortung für unseren Planeten übernehmen würden? Ein skurriler Gedanke? Die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe machen dies in ihrem nächsten Musical zum Thema. Nach dem mehrfach ausgezeichneten Musical „Solve it!“ widmet sich die aktuelle Produktion wiederum den SDG – den von den vereinbarten Nationen definierten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung.

Mit dabei ist auch dieses Mal die 17-jährige Sarah Bechter aus Hohenems: „Eine meiner großen Leidenschaften ist es, Theater zu spielen. Ich freue mich, in einem weiteren Bildungsmusical der Jugendbotschafter*innen dabei zu sein“, verrät die angehende Maturantin des BG Lustenau, den Titel der neuesten Produktion: In „Waaritanka“ will die Tierwelt nicht länger zusehen, wie Menschen ihre Lebensräume kaputt machen. So beschließen die Tiere, ihre eigene Konferenz abzuhalten, um die Welt zu retten und dazu brauchen sie die Menschenkinder als Botschafter*innen. „Ein Musical kann nicht die Welt verändern, aber es kann durchaus unsere Wahrnehmung von der Welt verändern und somit auch Einfluss auf unser Handeln nehmen.“