Wenn Techno auf Kunst trifft

Frequency Squad lädt zu „Rabbit Hole - Art of Techno & Art Exhibition” ins Conrad Sohm.

Dornbirn. Vor einem Jahr haben Timo Lissy und Oliver Planner den Verein „Frequency Squad – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur“ gegründet und bereits mit einigen Techno-Events für Aufmerksamkeit gesorgt. Inzwischen haben die jungen Vorarlberger mit Yubus Sofuoglu und Marco Tilliacher weitere Unterstützung bekommen und ein neues Projekt am Start. „Rabbit Hole – Art of Techno & Art Exhibition” heißt das Event, zu dem sie am kommenden Samstag, 10. März 2023, ab 21 Uhr ins Conrad Sohm einladen.