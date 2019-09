Wenn Speckli, Susi und Miss Piggi richtig aufdreh’n

Beliebtes Schweinerennen am Mätzlershof ging in die vierte Runde.

RANKWEIL Was für eine “Sauerei” am Mätzlers Hof: Hofherr Günter Mätzler lud zur vierten Auflage des dreitägigen Schweinerennens. „Wir bereiten uns das ganze Jahr auf dieses Event vor“, erklärte Tochter Corinna Mätzler. „Uns ist wichtig, die Landwirtschaft den Besuchern näherzubringen“, so Günther Mätzler, der Veranstalter. Auch die Schweinchen wurden für die Großveranstaltung vorbereitet. Beim vierte Schweinerennen nahmen 15 Säue teil. Davor wurde kräftig an der Kondition der Tiere gearbeitet. Doch nicht nur das: Damit die Rennschweine ihr Bestes geben, bekamen sie Spezialfutter. „Ihr Ansporn ist jedoch die Belohnung am Ende der Strecke“, fügte Corinna hinzu. „Die Schweinchen im vergangenen Jahr sind total auf Eistee abgefahren – heuer schmeckt ihnen Milch besonders gut.“