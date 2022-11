Wenn sich Schule, Wirtschaft und Politik treffen

Die HTL Dornbirn lud zum Netzwerkabend im Rahmen der Tage der offenen Tür.

Dornbirn. Einen gelungenen Auftakt zu den Tagen der offenen Tür erlebten vergangenen Donnerstag die zahlreichen Besucherinnen und Besucher beim alljährlichen Netzwerkabend der HTL Dornbirn. Der diesjährige Abend stand ganz im Zeichen des Wandels und der Umbrüche in allen Bereichen der Gesellschaft, mit dem sich die Schule intensiv beschäftigt. Dabei präsentierten Direktor Michael Grünwald und sein Lehrkörper-Team Überlegungen, Lösungsansätze und Beispiele aus der Praxis, was den Schülerinnen und Schülern heute mitgegeben werden sollte, um in diesen dynamischen Zeiten erfolgreich zu sein.

Die Freude war riesig nach zweijähriger Unterbrechung den Netzwerkabend endlich wieder in großer Form durchführen zu können. Wobei Corona die Schule nicht wirklich ausbremsen konnte. Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen wurden trotzdem bzw. anders durchgeführt, denn was die HTL Dornbirn vor allem auszeichnet, ist Kreativität und der Innovationsgeist, der im Schulalltag täglich gelebt wird, wie den vielen Besucherinnen und Besucher anschaulich bei der großen Projekt-Show präsentiert wurde.

In der Eröffnungsrede betonte Direktor Grünwald auch, dass die Schulentwicklung sowohl auf einem starken und nachhaltigen Netzwerk aus verschiedenen Partnern aus der Industrie, Politik und Gesellschaft, als auch der engagierten Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft basiert. Vieles hat sich in den letzten Jahren in der HTL verändert: Vom Cooperativen Offenen Lernen (COOL) über die Masterclass Entrepreneurship bis hin zu den neuesten Technologie‐Entwicklungen in den Werkstätten und Labors. Die Highlights wurden am Donnerstagabend vor großem Publikum äußerst kreativ präsentiert. Bevor die diesjährige Projektshow aller Abteilungen unter dem Motto „Zukunft gemeinsam entwickeln“ über die Bühne ging, gab es auch noch zwei spannende Kurzpräsentationen zu Startups der ehemaligen HTL-Absolventen Clarissa Steurer (ClarissaKork) und Michael Bertel und Linus Albrecht, die mit Limifyze, den „Barkeeper der Zukunft“ vorstellten und damit perfekte Aushängeschilder für die HTL und die Lust auf Zukunft der Jugendlichen darstellen.