Wenn Schwerkraft nur ein Mythos ist

Australische Circuskunst eröffnet das Freudenhaus-Programm nach der Sommerpause.

Lustenau. Bereits 2016 begeisterte die siebenköpfige Truppe „Gravity & Other Myths“ aus Adelaide das Freudenhaus-Publikum. Vergangene Woche gaben sich die australischen Körperakrobaten an drei Spielabenden erneut die Ehre in Lustenau und zogen das Publikum mit waghalsigen, akrobatischen Einlagen in ihren Bann. Dabei machte die Kompanie ihrem Namen alle Ehre: Schwerkraft scheint nur ein Mythos zu sein und was so leicht anmutet, ist Körperkunst auf höchstem Niveau.