Wenn Schönheit tödlich ist

Mir ist die „Brazilian Butt Lift“ Operation bekannt. Persönlich kenne ich aber noch niemanden, der diese Art der Schönheitsoperation durchgeführt hat. Ich selbst würde sie auch nie machen lassen. Den Gedanken daran, was alles schief gehen könnte, finde ich sehr erschreckend. Von dem her, was ich gehört habe, raten jegliche Ärzte sogar davon ab, weil die Sterberate so hoch ist.

Sophia, 18 Jahre