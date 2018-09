Wenn Schildkröten fliegen…

…dann landet die Liebe – Figurentheater für die Jüngsten.

Feldkirch Es war eine klassische Liebesgeschichte, welche Cordula Nossek für die Kleinsten mitbrachte: Es gab die Liebe auf den ersten Blick, einen Heiratsantrag und ein „Happy End“. Auf erfrischende Weise mischte Nossek diese Ingredienzen in ihrem selbstverfassten Stück „Flying Turtles“, das sie am Samstag im Theater am Saumarkt präsentierte.

Erst Anfang September war Nossek, Obfrau des niederösterreichischen „Dachtheaters“, beim Kinder- und Jugendtheaterfestival „Luaga & Losna“ in Feldkirch aufgetreten. Mit ihrem diesmaligen Stück lockte sie ein Publikum ab fünf Jahren in ihr – aus Karton gebasteltes – London. Dort verliebte sich Mr. Blake in die trällernde und Schildkröten küssende Mrs. Silver. Durch seine Findigkeit und patente Liebenswürdigkeit vermochte der ältere Herr seine Angebetete zu beeindrucken. Jeden Tag ließ er eine neue Schildkröte mithilfe eines Greifers auf ihren Balkon „fliegen“ (daher der Titel des Stücks). So gewann der schüchterne Mr. Blake das Herz von Mrs. Silver und spaziert nun wöchentlich mit seiner Angetrauten und einer Schar Schildkröten durch den Park.