Wenn Rosa mehr kostet als Blau

Schwarzach - Die „Pink-Tax“ zeigt, dass Frauen vor allem bei Drogerie-Produkten tiefer in die Tasche greifen müssen. W&W hat den Test gemacht.

Frauen verdienen weniger und bezahlen mehr. Was nach einem Widerspruch in sich klingt ist in der Drogerie leider oft Realität. Kauft man verschiedenste Produkte aus dem gleichen Segment, die einen für Männer, die anderen für Frauen, stellt man fest, dass Damen oft tiefer in die Taschen greifen müssen. Getrickst wird dabei oft bei den Produktgrößen. Das Eau de Toilette von Bruno Banani für Männer kostet im Regal beispielsweise 10,90 Euro, das Pendent für Frauen nur 9,40 Euro. Jedoch enthält das Männerparfum 30 ml, das für Frauen nur 20 ml. Zwar gibt es bereits seit Jahren ein „Gender-Pricing“-Verbot, viel getan hat sich allerdings nicht. Deshalb gilt für alle Frauen: Genau vergleichen und ab und an auf Eigenmarken umsteigen. Diese schnitten im Test deutlich besser ab.