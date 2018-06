Wenn Ritter was im Schilde führen ...

Montfortspektakel 2018 sorgte für mittelalterliches Flair in Feldkirch.

Feldkirch „Hört, hört … große und kleine Rittersleut’ – die Montfortstadt war im Zauber des Mittelalters.“ Am Wochenende säumten unzählige Fahnen die Neustadt, Edelmänner, bewaffnet mit Schild und Schwert, stolzierten durch Gassen und Minnesänger sorgten für mittelalterlichen Hörgenuss. Anlass dafür war das beliebte Montfortspektakel. Für drei Tage und zwei Nächte verwandelte sich die Stadt in einen mittelalterlichen Marktplatz: Ritter kämpften um die Gunst der Mägde und Musiker, Minnesänger erzählten in ihren Weisen vom Leben zu Zeiten der Grafen von Montfort.